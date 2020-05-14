Утверждена дата возобновления сезона УПЛ

Чемпионат Украины возобновится уже 30 мая.

Украинская Премьер-лига приняла решение возобновить сезон 30 мая.

Читайте такжеРезультаты будут позже: Шахтер показал, как футболисты проходили проверку на коронавирус (фото)

Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Подробный календарь и место проведения поединков станут известны позже. Поединки будут проходить без болельщиков.

Чемпионат Украины по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось сыграть девять туров.

После 23-х туров лидером турнира является донецкий "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 очков.

Ранее клубы УПЛ получили специальный медицинский протокол для возобновления тренировок. Командам было рекомендовано сдать тесты на коронавирус, что уже сделали "Шахтер" и "Динамо". Стоит отметить, что в 24-м туре должна состояться очная встреча украинских грандов.

УНИАН ранее сообщал о том, что у аутсайдера УПЛ нет денег, чтобы пройти тестирование на коронавирус.