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Утверждена дата возобновления сезона УПЛ

15:58, 14 мая 2020
Футбол
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В 24-м туре УПЛ должны встретиться Шахтер и Динамо / фото: ФК Шахтер Донецк

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Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Подробный календарь и место проведения поединков станут известны позже. Поединки будут проходить без болельщиков.

Чемпионат Украины по футболу был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось сыграть девять туров.

После 23-х туров лидером турнира является донецкий "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 очков.

Ранее клубы УПЛ получили специальный медицинский протокол для возобновления тренировок. Командам было рекомендовано сдать тесты на коронавирус, что уже сделали "Шахтер" и "Динамо". Стоит отметить, что в 24-м туре должна состояться очная встреча украинских грандов.

УНИАН ранее сообщал о том, что у аутсайдера УПЛ нет денег, чтобы пройти тестирование на коронавирус.

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