16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины

Исход встречи "Мариуполя" и "Ворсклы" решила серия пенальти.

Состоялся второй полуфинал Кубка Украины, в котором "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

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Матч проходил на стадионе имени Бойко в Мариуполе.

Хозяева вышли вперед на 37-й минуте. Горбунов пробил, а мяч после рикошета от Чурко оказался в воротах полтавчан. Ближе к концу поединка казалось, что "моряки" удержат преимущество, но на 79-й минуте Тищенко сбил в своей штрафной Степанюка, а судья назначил пенальти. Наказание точно исполнил Кане - 1:1.

Игра перешла в овертаймы, в которых команды не форсировали события и нанесли лишь несколько дальних ударов. Перед серией пенальти на поле у "Ворсклы" неожиданно вышел 16-летний голкипер Павел Исенко.

Именно юный футболист стал главным героем поединка. Вратарь полтавчан отразил удары Кулакова, Игнатенко и Корниенко, позволив команде выиграть серию пенальти и пробиться в финал.

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1 (в серии пенальти - 2:3)

Голы: Горбунов, 37 - Кане, 80 (пенальти)

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко, Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).

"Ворскла": Резник (Исенко, 119), Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай, Скляр, Пуцлин, Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане, Степанюк

Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков - Скляр, Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков

В финале Кубка Украины "Ворскла" встретится с киевским "Динамо", которое ранее в своем полуфинале обыграло "Минай". Решающий поединок должен пройти во Львове 8 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце "Мариуполь" и "Ворскла" поделили очки в УПЛ.

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