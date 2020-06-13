УПЛ: Мариуполь и Ворскла поделили очки

Гости не удержали минимальное преимущество в счете.

В стартовом матче 26-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

Встреча команд нижней шестерки УПЛ завершилась вничью.

На 59-й минуте Наджи Якубу вывел "Ворсклу" вперед после ошибки мариупольцев. Но через 15 минут Дмитрий Топалов сравнял счет после паса Виктора Корниенко.

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"Мариуполь" набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. У "Ворсклы" - 23 очка и девятая позиция.

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Топалов, 74 - Якубу, 59

"Мариуполь": Гальчук, Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков, Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65), Чурко (Кащук, 65), Кулаков (Топалов, 57), Фомин

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр (Баенко, 90), Пуцлин, Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане, Степанюк (Кравчук, 66)

Предупреждения: Быков, Игнатенко - Пуцлин, Сапай

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УАФ огласила решение по судьбе сезона в Первой и Второй лигах.

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