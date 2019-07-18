"Боролся с Шахтером": бразильский легионер покинул донецкий клуб (фото)

Веллингтон Нем будет выступать на родине за "Флуминенсе".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем продолжит карьеру на правах аренды в бразильском "Фруминенсе".

Издание Lance опубликовало фото, которое подтвердило возвращение игрока на родину, а также взяло у него первый комментарий.

"Счастлив, что снова могу носить футболку команды, которую люблю. Очень хочу показывать свою лучшую игру и буду отдавать все силы для этого.

Мой трансфер состоял из трех частей. Спасибо руководству "Флуминенсе", это мои друзья. Я боролся с "Шахтером", чтобы вернуться в родную команду и теперь счастлив.

После окончания сезона и завоевания титула с "Шахтером" я уехал в отпуск, а затем вернулся и попросил отпустить меня во "Флуминенсе". Я тренировался индивидуально и не участвовал в спаррингах", - отметил футболист.

По информации СМИ, "Шахтер" отдал хавбека в бесплатную аренду.

В прошлом сезоне 27-летний Нем провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

До перехода в "Шахтер" в сезоне 2013-2014 Нем выступал за "Флуминенсе".

Как сообщал УНИАН, ранее украинский нападающий "Шахтера" перешел в венгерский клуб.