Бывший 'Холостяк' Терен честно ответил, влюблен ли он сейчас

Александр также рассказал, будет ли публично показывать свою личную жизнь.

Ветеран российско-украинской войны и главный герой 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал о своей личной жизни.

Не секрет, что в конце 2025 года он признавался, что находится в отношениях с девушкой Екатериной. Более того, пару видели вместе на одном из светских мероприятий, и тогда Александр подчеркивал, что возлюбленная поддерживает его во всём. Но уже в апреле этого года Терен объявил о расставании. На днях же в интервью для проекта "Утро дома" он ответил, влюблен ли он сейчас.

"Нет, не влюблен. Возможно, есть разные чувства, но это точно не влюбленность. Сейчас нет какого-то внутреннего огня, который позволил бы разжечь пламя любви. Но какой-то огонек тлеет. Вечный огонь", – отметил мужчина.

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Александр также добавил, что после участия в шоу "Холостяк" не планирует больше публично показывать свою личную жизнь.

"Я не люблю устраивать из этого какой-то перформанс. Я никогда не прятался на улице, когда был с кем-то в отношениях. Но чтобы: "Смотрите, я проснулся с любимой, вот наше утро, пьем кофе" – такого я не делаю. Это моя позиция", – рассказал ветеран.

К слову, Александр в финале реалити-шоу выбрал волонтерку Инну Белень. Пара пробыла вместе недолго, а после их официального расставания мужчине приписывали роман с блогершей Еленой Мандзюк.

Напомним, ранее Терен рассказал о своей реакции на беременность победительницы шоу "Холостяк".

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