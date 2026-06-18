Никитюк умилила новыми снимками с годовалым сыном

На днях мальчик праздновал день рожденья.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото с сыном Оскаром.

Напомним, 15 июня мальчик отмечал день рождения. Однако в ту ночь россияне атаковали Украину ракетами и дронами, поэтому Леся только сегодня, 18 июня, решила поделиться фотографиями с именинником.

"Хочется поделиться с вами маленьким семейным праздником. Нашему Осику исполнился 1 год", – написала звездная мамочка в Instagram и показала праздничный тортик.

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Леся также вспомнила день родов и отметила, что после рождения сын сладко спал, несмотря на тревогу. Об этом моменте она написала так:

"Год назад ты родился таким маленьким, но таким сильным мальчиком. В первую ночь под звуки сирены и ракет ты спал. Ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда".

К слову, Никитюк опубликовала новые фото с маленьким Оскаром и подчеркнула, что он весит уже 12 килограммов.

"Как такое может быть? Родился маленький, морщинистый, мы думали, что наш дедушка с того света вернулся. А сейчас 12 кг сладкого", – написала телеведущая.

Напомним, ранее жених-воин Леси Никитюк честно ответил, планируют ли они второго ребенка.

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