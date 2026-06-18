Этот легендарный трек 1976 года до сих пор звучит на радиостанциях

Песня "Crazy on You" уже дважды переживала "новую волну популярности" за последние 50 лет.

Американская культовая рок-группа Heart запомнилась песней "Crazy on You", которая стала настоящим хитом на радио в те времена, а затем вновь обрела популярность в начале 2000-х.

Как пишет Parade, эта композиция впервые прозвучала в 1976 году и была синглом дебютного студийного альбома группы под названием "Dreamboat Annie". Интересно, что она никогда не возглавляла Billboard Hot 100, однако впоследствии всё же достигла 35-го места. Многие критики называют "Crazy on You" большим прорывом группы, в состав которой входили две сестры – Энн Уилсон и Нэнси Уилсон, а также басист Стив Фоссен и гитарист Роджер Фишер.

"Успех сингла в значительной степени объясняется его ротацией на радио. После выхода альбома трек стали часто крутить, что ещё больше повысило его популярность в чартах. "Crazy on You" сразу узнаётся благодаря знаковому акустическому вступлению", – отмечают критики.

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Хит "Crazy on You" – что важно знать

Интересно, что трек несколько раз переживал новые всплески популярности. В частности, один из таких всплесков произошел в 2004 году, когда хип-хоп-суперзвезда Эминем использовал сэмпл драйвовой гитарной партии и припева для своей песни "Crazy in Love".

Кстати, "Crazy on You" также остается неотъемлемой частью классических рок-радиостанций, доступна на современных стриминговых платформах и насчитывает более 265 млн прослушиваний только на Spotify.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне 1979 года, которая была запрещена радиостанциями, но в итоге стала хитом.

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