Футболист "Шахтера" усилил команду Реброва в Европе

Даниил Игнатенко будет выступать за "Ференцварош" на правах аренды.

Венгерский "Ференцварош" официально объявил об аренде полузащитника донецкого "Шахтера" Данила Игнатенко.

Сделка по 22-летнему футболисту рассчитана на год. Минувший сезон Игнатенко провел на правах аренды в "Мариуполе", сыграв за команду 20 матчей.

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Стоит отметить, что "Ференцварош" тренирует бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров. По итогам минувшего сезона команда стала чемпионом страны.

В составе венгерского гранда новый сезон начнут еще два украинца - Игорь Харатин и Александр Зубков. Последний также был арендован у "Шахтера".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ференцварош" покинул футболист сборной Украины.