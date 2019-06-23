Футболист "Шахтера" усилил команду Реброва в Европе
10:29, 23 июня 2019Футбол
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Даниил Игнатенко будет выступать за "Ференцварош" на правах аренды.
Игнатенко выступал за "Мариуполь" / фото: fradi.hu
Венгерский "Ференцварош" официально объявил об аренде полузащитника донецкого "Шахтера" Данила Игнатенко.
Сделка по 22-летнему футболисту рассчитана на год. Минувший сезон Игнатенко провел на правах аренды в "Мариуполе", сыграв за команду 20 матчей.
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Стоит отметить, что "Ференцварош" тренирует бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров. По итогам минувшего сезона команда стала чемпионом страны.
В составе венгерского гранда новый сезон начнут еще два украинца - Игорь Харатин и Александр Зубков. Последний также был арендован у "Шахтера".
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ференцварош" покинул футболист сборной Украины.
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