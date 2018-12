Болельщики Шахтера выбрали лучший гол 2018 года - им стал суперудар Коваленко в матче с Динамо (видео)

🔥 Дамы и господа, представляем вам лучший гол «Шахтера» в 2018 году! 😍 Победный суперудар @vitykovalenko в матче с «Динамо». ⚡ ----- 🔥 Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce Shakhtar’s best goal in 2018 to you! 😍 That’s @vitykovalenko's super winner vs Dynamo. ⚡ ----- 🔥 Пані та панове, представляємо вам найкращий гол «Шахтаря» 2018 року! 😍 Переможний суперудар @vitykovalenko в матчі з «Динамо». ⚡

