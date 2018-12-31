Болельщики Шахтера выбрали лучший гол 2018 года - им стал суперудар Коваленко в матче с Динамо (видео)
Болельщики «Шахтера» назвали лучший гол донецкого клуба в уходящем году.
На протяжении девяти дней подписчики официальной страницы «Шахтера» в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных забитых голов.
В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ (2:1) и гол Фреда в ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
По итогам голосования лучшим голом 2018 года признан удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.
🔥 Дамы и господа, представляем вам лучший гол «Шахтера» в 2018 году! 😍 Победный суперудар @vitykovalenko в матче с «Динамо». ⚡ ----- 🔥 Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce Shakhtar’s best goal in 2018 to you! 😍 That’s @vitykovalenko's super winner vs Dynamo. ⚡ ----- 🔥 Пані та панове, представляємо вам найкращий гол «Шахтаря» 2018 року! 😍 Переможний суперудар @vitykovalenko в матчі з «Динамо». ⚡
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