Болельщики Шахтера выбрали лучший гол 2018 года - им стал суперудар Коваленко в матче с Динамо (видео)

На втором месте - гол Фреда в ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Болельщики «Шахтера» назвали лучший гол донецкого клуба в уходящем году.

На протяжении девяти дней подписчики официальной страницы «Шахтера» в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных забитых голов.

В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ (2:1) и гол Фреда в ворота «Ромы» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

По итогам голосования лучшим голом 2018 года признан удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выпустил новогоднее поздравление с участием мисс Украины.