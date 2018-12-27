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Мисс Украины и новогодние подарки: Шахтер выпустил новогоднее поздравление

11:11, 27 декабря 2018
Футбол
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Шахтер снял новогодний ролик в подарок болельщикам / shakhtar.com

Новогодний видеоролик опубликован на FCSD - видеоканале ФК Шахтер в Уоu-Tube.

Участниками новогоднего видео стали наставник «горняков» Паулу Фонсека и игроки Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, Михаил Мудрик,  а также очаровательные Полина Ткач, обладательница титула «Мисс Украина – 2017», и Диана Мироненко, победительница конкурса «Мисс Украина Земля – 2017».

В ФК Шахтер предлагают вместе погрузиться в атмосферу новогодних праздников и желают болельщикам счастья, радости и очередных побед в 2019 году. 

 

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Теги: #футбол#Новый год#ФК Шахтер