Мисс Украины и новогодние подарки: Шахтер выпустил новогоднее поздравление
11:11, 27 декабря 2018Футбол
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Сильнейший клуб Украины - донецкий Шахтер - поздравил болельщиков с наступающими праздниками.
Шахтер снял новогодний ролик в подарок болельщикам / shakhtar.com
В канун Нового года тренер и футболисты «Шахтера» поздравляют болельщиков.
Новогодний видеоролик опубликован на FCSD - видеоканале ФК Шахтер в Уоu-Tube.
Участниками новогоднего видео стали наставник «горняков» Паулу Фонсека и игроки Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, Михаил Мудрик, а также очаровательные Полина Ткач, обладательница титула «Мисс Украина – 2017», и Диана Мироненко, победительница конкурса «Мисс Украина Земля – 2017».
В ФК Шахтер предлагают вместе погрузиться в атмосферу новогодних праздников и желают болельщикам счастья, радости и очередных побед в 2019 году.
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