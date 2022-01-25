Глава государства проведет этот день на работе.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения в этом году. Сегодня, 25 января, ему исполнилось 44 года.

Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе", - написал он.

По словам Никифорова, своих друзей и коллег глава государства попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а вместо этого перевести их на добрые дела.

В частности, пресс-секретарь президента опубликовал реквизиты нескольких детских домов и больниц в Украине различного направления и географии.

"Если кто-то имеет желание присоединиться к инициативе, дальше - информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их - будет лучшим подарком для Президента Украины в этот день", - добавил Никифоров.

Читайте такжеУкраинцы получат еще по 500 гривен за вакцинацию бустерной дозой - ЗеленскийКак уже сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что 2022-й может быть последним годом пандемии COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: