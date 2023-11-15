Оснований для утверждений о нарушении языкового закона в ВСУ нет, заявляет омбудсмен Тарас Кремень.

Скандальная языковед Ирина Фарион утверждает, что бойцы ВСУ должны общаться на фронте исключительно на украинском языке, иначе, они не наши граждане.

Однако проблем, о которых упоминает Фарион, фронт Украины не чувствует. Там бок о бок сдерживают войска РФ не только "коренные" украинцы, но и представители различных нацменьшинств. Например, венгры и болгары, подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень "Фокусу".

"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат многие парни и девушки из Закарпатья. Для них родной язык - венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это - украинский народ и граждане нашей страны", - привел пример омбудсмен.

По его словам, за весь 2023 год не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было лишь одно сообщение из военкомата об использовании "не государственного языка", но эта проблема быстро забылась, указал Кремень.

Он подчеркнул, что это право военных лично решать, на каком языке говорить во время обедов, в окопах или в битвах с Россией. Оснований для утверждений, что ВСУ нарушают языковой закон в Украине, нет, заявил он.

Фарион "сдала" украинского подростка из Крыма спецслужбам РФ

8 ноября бывший народный депутат Украины Ирина Фарион выложила в сеть личное письмо, которое написал ей украинский студент из временно оккупированного Крыма. В сообщении парень упоминал, что ждет контрнаступления ВСУ и осуждает общение на русском языке.

13 ноября стало известно, что его задержали представители "Центра борьбы с экстремизмом", который организовало Минобороны РФ на территории Крыма.

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