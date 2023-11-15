Лубинец рассказал о деталях проверки учреждения.

Преподавательница Днепровского государственного медицинского университета, которая недавно попала в языковой скандал, находится в реанимации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Он рассказал, что его представитель в Днепропетровской области посетил учреждение после того, как в сети сообщили о том, что преподавательница якобы требовала от студентки отвечать на русском.

Тот пришел к выводам, что со стороны преподавательницы "возможно было нарушение", поэтому комиссия может принять решение о применении дисциплинарного взыскания. В то же время были зафиксированы проявления языка вражды и травли к преподавательнице со стороны других участников конфликта.

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"Ситуация приобрела такую массовую огласку, что женщину забрала скорая во время занятий и она сейчас в реанимации. Конечно, если есть нарушения - виновный должен понести наказание. Но должна быть социальная справедливость! Ведь нарушение одного человека - это не повод для обобщения и дальнейшей травли!" - написал омбудсмен.

Языковой скандал в Днепре: что известно

На днях в сети сообщили, что преподавательница ДГМУ во время занятия требовала, чтобы студентка отвечала на русском языке, а ответ на украинском отказалась засчитать.

Другой пользователь сети, назвавшийся студентом этого же университета, опровергает обвинения. По его словам, преподавательница попросила студентку перейти на русский в разговоре с больным, который присутствовал на их практическом занятии. 73-летний мужчина не понимал украинский.

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