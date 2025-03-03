Благодаря электронным направлениям через приложение Резерв+ прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК) стало более удобным. Об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила в социальной сети Facebook.
"Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр", - сообщила Черногоренко.
В частности, это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.
"Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей", - подчеркнула заместитель министра.
Таким образом, военнообязанные смогут сразу:
- Отправиться в определенное медучреждение.
- В четкую дату.
- И пройти осмотр в конкретные сроки.
"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК", - отметила она.
Для этого достаточно лишь оформить запрос в приложении Резерв+.
"Время один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", - сообщила Черногоренко.
ВВК в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в феврале Верховная Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года.
Кроме того, в Украине изменился порядок направления военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии. Гражданам, которые прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), могут сразу же вручить направление на прохождение медицинского осмотра, если человек давно не проходил ВВК.