Теперь военно-врачебную комиссию можно пройти без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей.

Благодаря электронным направлениям через приложение Резерв+ прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК) стало более удобным. Об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила в социальной сети Facebook.

"Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр", - сообщила Черногоренко.

В частности, это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

Видео дня

"Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей", - подчеркнула заместитель министра.

Таким образом, военнообязанные смогут сразу:

Отправиться в определенное медучреждение.

В четкую дату.

И пройти осмотр в конкретные сроки.

"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК", - отметила она.

Для этого достаточно лишь оформить запрос в приложении Резерв+.

"Время один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", - сообщила Черногоренко.

ВВК в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале Верховная Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года.

Кроме того, в Украине изменился порядок направления военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии. Гражданам, которые прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), могут сразу же вручить направление на прохождение медицинского осмотра, если человек давно не проходил ВВК.

Вас также могут заинтересовать новости: