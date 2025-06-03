Недавно Драпатый написал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами. Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения.

"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными. Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах. И назначен командующим Объединенными силами, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100%. Что касается системы Сухопутных войск. Особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК. И все, что с этим связано – этим будет заниматься другой человек", – сказал Зеленский.

Сам Драпатый ранее сообщил, что встретился с Зеленским и доложил все, что известно о трагедии на полигоне. Также он объяснил президенту причину своего решения подать в отставку.

Видео дня

"Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину", – написал Драпатый.

Михаил Драпатый: что надо знать

Накануне стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В результате атаки погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.

На фоне удара командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал рапорт об отставке. Он также подчеркнул, что поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании.

Вас также могут заинтересовать новости: