В то же время почти половина сограждан выступают против договоренностей с Кремлем.

Доля украинцев, которые считают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", увеличилась до 35%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года.

"В сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны", - говорится в сообщении.

Также, согласно исследованию, больше стало тех, кто соглашается с суждением "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

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Кроме того, меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Результаты других соцопросов среди украинцев

Как сообщал УНИАН, почти четверть украинцев не хотят возвращаться домой. Так, по данным опроса Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований при Институте Ifo в Мюнхене, около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только закончится война. Еще 4% респондентов ответили, что вернутся домой в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью.

Почти 25% опрошенных украинских беженцев в Европе ответили, что планируют остаться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Еще 25% заявили, что не определились в своем решении. Также исследование показало, что почти 11% беженцев уже вернулись в Украину.

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