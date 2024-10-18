Со временем все больше украинцев планируют оставаться жить заграницей.

Центр международных институциональных сравнений и миграционных исследований при Институте Ifo в Мюнхене провел опрос, который показал, какой процент украинских беженцев в Европе планирует вернуться домой. Выяснилось, что почти четверть украинцев хотят остаться заграницей, передает Tagesschau.

Согласно результатам опроса, около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только закончится война. Еще 4% респодентов ответили, что вернутся домой в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью.

Почти 25% опрошенных украинских беженцев в Европе ответили, что планируют остаться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Еще 25% заявили, что не определились в своем решении. Также исследование показало, что почти 11% беженцев уже вернулись в Украину.

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Исследовательница миграции Ifo Ивонн Гисинг проккоментировала результаты опроса:

"Наши результаты показывают, что хотя многие из украинских беженцев до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше длится конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины".

Первый подобный опрос Ifo в 2022 году показал, что только 10% украинских беженцев планировали поселиться за пределами родной страны. К концу 2023 года доля людей, которые давали такой ответ, в среднем увеличивалась на 1,6% за 100 дней. В это же время фактический уровень возвращения в Украину составлял 2,7%.

Украинские беженцы в Европе

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, миллионы украинцев отправились заграницу. По данным ООН, на конец сентября 2024 года временную защиту в европейских странах получили более 6 млн жителей Украины.

Из-за большого потока украинских беженцев европейские страны столкнулись с множевством проблем. Среди них недостаток средств для предоставления помощи.

Европейская комиссия рассматривает постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат для украинских беженцев из районов, где не велись боевые действия. Для его анализа нужно время.

В Германии мэр города Бад-Грисбах отказался регистрировать новых украинских беженцев. По его словам, местные школы и детские сады уже переполнены.

Помимо этого в Польше продолжает снижаться позитивное отношение и поддержка украинских беженцев. Согласно исследованию, уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни.

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