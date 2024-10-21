По словам Умерова, в США были в курсе этих переговоров.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, между Киевом и Москвой состоялись тайные переговоры. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как рассказал глава Минобороны в интервью The Washington Post, в частности, переговоры касались и "зерновой сделки". Кроме того, тогда удалось достичь согласия относительно согласия по гуманитарному коридору. Благодаря этому около 400 тысяч человек смогли вывезти с временно оккупированных территорий.

Также в результате такого диалога удалось договориться об обмене военнопленными, политзаключенными и ранеными военными.

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При этом Умеров подчеркнул, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов с Москвой, "потому что мы всегда консультировались по всем вопросам".

Переговоры с Россией

Весной 2022 года – после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – украинская и российская делегации вели переговоры об условиях для завершения войны. Они проходили в Беларуси и Турции.

Тогда РФ требовала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, а также – серьезного ослабления украинской армии (сокращение численности ВСУ с 250 000 до 83 500 человек).

Но это далеко не все условия Кремля. У диктатора Путина требовали от Украины признать незаконные формирования "ЛДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей, а Крым – "субъектом" РФ.

Украина же среди прочего требовала полного вывода российских войск с территории Украины на границе по состоянию на 23 февраля, а впоследствии – вывод войск РФ к границам 1991 года, а также выплату репараций.

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