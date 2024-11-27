Стратегическое вооружение, по словам Кучими, требует стратегического пространства, а в Украине не было даже полигонов для испытаний ракет.

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что бомбардировщики, которые Украина передала РФ 25 лет назад, существенно не помогли бы в войне. Об этом он рассказал в комментарии "Схемам".

По его словам, даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении нашего государства, это не значительно бы помогло в защите от оккупантов.

"Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах", - пояснил Кучма.

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Он добавил, что стратегическое оружие не вписывалось в украинский масштаб.

"У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности - ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", - сказал Леонид Кучма.

РФ использует бомбардировщики Ту-160, отданные Украиной - что известно

Журналисты проекта "Схемы" ранее установили, что по меньшей мере шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии.

Кроме того, среди переданных властями Украины самолетов были обнаружены и бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты переименовали их в "Красноярск", "Севастополь", "Изборск".

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