Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заверил, что не стоит паниковать по этому поводу.

Министерство обороны Украины может получить доступ к государственным реестрам для уточнения данных резервистов. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Новини.LIVE".

"Один из реестров, которые потенциально могут быть переданы - это реестр выборцев. Но мы должны понимать, что мобилизация - это не наказание и не принуждение, это в первую очередь защита и любовь к своей стране. Более того, есть критерии отбора в армии, которые не соответствуют реестру", - сказал он.

Тимочко подчеркнул, что реестры только предоставляют информацию о социальном статусе украинцев, например, является ли человек многодетным родителем, лицом с инвалидностью или из малообеспеченной семьи. Он добавил, что эти факторы учитываются при определении пригодности к службе в армии.

"Паника вокруг темы реестров неуместна. В системе "Резерв+" уже зарегистрировались более 5 миллионов украинцев. Это открытый процесс, который помогает государству понимать, на кого оно может опираться", - заявил Тимочко.

Что означает статус "Требуется военная подготовка" в "Резерв+"

Ранее пресс-служба Минобороны объяснила, что означает статус "Требуется военная подготовка" в приложении "Резерв+". Отмечается, что присуждение такого статуса нужно для того, чтобы государство могло оценить количество военнообязанных, которым нужно будет пройти военную подготовку в случае мобилизации.

В пресс-службе подчеркнули, что в таком случае специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

