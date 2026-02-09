ТЦК не могут задерживать: Омбудсмен рассказал, какие еще нарушения фиксируются

Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК теперь часто работают без опознавательных шевронов и с закрытыми лицами.

Должностные лица Территориальных центров комплектования не имеют полномочий задерживать или удерживать лиц, поскольку это противоречит Конституции и законодательству Украины. Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания парламентской ВСК, которое транслировалось на YouTube-канале Алексея Гончаренко.

"Мы всегда подчеркиваем, что должностные лица ТЦК не имеют полномочий задерживать или удерживать лиц. Любое ограничение свободы на территории ТЦК СП без решения суда прямо противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул он.

Лубинец рассказал, что в последнее время Офис Омбудсмана фиксирует, что работники ТЦК работают без опознавательных шевронов. По его словам, также в прошлом году были массовые случаи, когда работники ТЦК закрывали лица, что делало невозможной идентификацию лиц, причастных к возможным нарушениям прав граждан.

Он добавил, неоднократно фиксировались случаи так называемого "задержания", проверки документов, ограничения свободы, которые происходили исключительно группами оповещения ТЦК без физического присутствия сотрудников Национальной полиции Украины.

"Подчеркиваю, что это является прямым нарушением прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству, проверять документы должны исключительно органы правопорядка", - подчеркнул Лубинец.

Жалобы на действия ТЦК: последние новости

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что за три года более чем в 300 раз возросло количество жалоб на нарушения со стороны Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Он отметил, что в 2022 году в Офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев о нарушениях со стороны ТЦК и СП. При этом он напомнил, что в 2022 году граждане стояли в очередях к ТЦК, чтобы добровольно присоединиться к Силам обороны Украины.

Лубинец сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 514 обращений, в 2024 году - 3312, а в 2025 году - 6127. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза.

