Умер полярник и военный врач ВСУ, который прошел три экспедиции в Антарктиде

Коллеги вспоминают его как человека с огромным сердцем и невероятной честностью.

В 59-летнем возрасте скончался военный врач и полярник Валерий Семенюк, который принимал участие в трех экспедициях в Антарктику. С 2022 года он служил ординатором в отделении медицинской реабилитации и восстановительного лечения воинской части А7010.

Его сердце перестало биться 7 июня. "С глубокой скорбью узнали о потере в семье "боевых пингвинов" – полярников, вставших на защиту Украины. До последнего мгновения он находился на службе, дежурным врачом в суточном наряде", – написала команда НАНЦ в социальной сети Facebook.

Валерий Семенюк - что о нем известно

Родился мужчина 13 мая 1967 года. С 1994 по 2022 год работал в Хмельницкой центральной больнице, принимал участие в Украинских арктических экспедициях – 2006-2007, 2009-2010, 2013-2014 годов. В мае 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ.

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"Полярники, работавшие с Валерием Павловичем в экспедициях, вспоминают его с теплом. Был честным, прямолинейным и принципиальным. Всегда говорил правду такой, какая она есть", – заявляют в НАНЦ. Там подчеркивают, что Валерий был человеком большого сердца, к которому всегда можно был обратиться за помощью. К примеру, он помогал молодым полярникам адаптироваться к жизни в Антарктике, хоть и работал врачем.

Ранее УНИАН сообщал, что на фронте погиб известный украинский режиссер.

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