В Киеве состоялась презентация информационного ресурса культурно-художественного проекта "Место сопротивления: проекты инфраструктуры металлургического комбината "Азовсталь". Центральный государственный научно-технический архив Украины, при поддержке Украинского культурного фонда, создадут мультимедийную выставку, посвященную уникальным документам и материалам из фондов архива и организаций-партнеров, которые рассказывают историю инфраструктуры Азовстали - одного из самых мощных металлургических предприятий Европы.

К реализации инициативы присоединились ОО "Музей открыт на ремонт", Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко, Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив, Харьковский авиационный институт, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия и Группа Метинвест Рината Ахметова, которой принадлежит металлургический гигант.

С началом полномасштабной войны Азовсталь перестала быть только промышленным объектом - она стала символом несокрушимости и героизма украинского народа. Именно здесь, во время обороны Мариуполя, украинские военные 86 дней сдерживали превосходящие силы врага, превратив комбинат в настоящую крепость свободы.

Проект "Место сопротивления" выполняет не только информационную, но и просветительскую функцию - знакомит аудиторию с малоизвестными инженерными решениями, проектной документацией и инновациями, созданными украинскими специалистами.

Во время презентации директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко отметил, что до 2022 года Азовсталь была известна в мире как высокотехнологичный производитель украинской стали, а после начала войны - стала символом сопротивления и возрождения.

"Сегодня есть запрос на формирование украинской идентичности: что является символами, что является мифами, что является тем физическим, на чем строится наша независимость. Память должна быть физической, ее надо видеть, к ней можно прикоснуться. На таких памятниках формируется наше национальное единство", - убежден он.

По словам Давыденко, Метинвест готов поддерживать проект и в дальнейшем, чтобы сохранить память об Азовстали как важном промышленном предприятии и месте героической обороны Мариуполя.

С культурно-художественным проектом "Место сопротивления: проекты инфраструктуры металлургического комбината "Азовсталь" можно ознакомиться на сайте: miscesprotivu.archives.gov.ua

Как известно, мариупольские комбинаты Метинвеста "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" прекратили работу в феврале 2023 года. Далее были месяцы осады, ежедневные бомбежки и обстрелы. "Азовсталь" превратился для всего мира в символ несокрушимости и стойкости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов приобрела новую жизнь. В частности, из последней партии металла, произведенного на заводе, были созданы браслеты "Символ несокрушимости", которые раскупили в рекордно короткие сроки. Миллионы гривень, вырученные с продажи, были направлены на проект "Армия дронов".