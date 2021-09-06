Впервые в истории Украины и Европы забег проведут под эгидой воюющей армии.

В Киеве в воскресенье, 10 октября, состоится "Украинский военный забег"(Military Run UA) под эгидой Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в аппарате советников главнокомандующего ВСУ.

"По инициативе Вооруженных сил Украины впервые в истории Украины и Европы состоится забег под эгидой воюющей армии. Первый "Украинский военный забег" по случаю 30-летия ВСУ. Он имеет целью объединить общество вокруг защитников государства, присоединить Украину к общемировым прогрессивным трендам, повысить доверие к ВСУ как к современному открытому институту, создать атмосферу праздника и приподнятого патриотического духа, продемонстрировать физическую и моральную силу человека, почтить память павших воинов, культивировать здоровый образ жизни", - сообщили в аппарате советников главнокомандующего.

Мероприятие открыто для всех военнослужащих ВСУ и других представителей сектора безопасности и обороны, ветеранов АТО/ООС, гражданских любого возраста, иностранных партнеров.

Благотворительный взнос – 200 грн, для участников боевых действий (АТО/ООС) – 100 грн, для военнослужащих, которые примут участие в забеге в составе команд от видов и родов войск (сил) Вооруженных сил участие бесплатное.

"Собранные средства будут направлены на помощь семьям участников боевых действий, пострадавших во время участия в АТО/ООС", - сообщили в аппарате.

Участники забега будут стартовать в 8:30 из Мариинского парка. Уже открыта регистрация на дистанции 5 и 10 километров.

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Автор: Наталья Хаджи