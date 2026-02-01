В праздник сегодня принято играть свадьбы и есть десерты.

Первый день февраля считался удачным у наших предков. Народный праздник сегодня в Украине имеет уникальные обычаи, которые сохранились до наших времен. Международное событие этой даты посвящено сладкоежкам, а по православным обычаям принято молиться о счастливом браке.

Какой сегодня праздник церковный

Раннехристианского мученика Трифона чествуют верующие, которые перешли на новый стиль. Ему молятся об избавлении от сглаза и бесов, а также о защите урожая от вредителей. Также 1 февраля считается кануном большого праздника Сретение Господне.

В староцерковном стиле сегодня праздник многих христианских святых, включая преподобного Макария Египетского, затворника Макария Киево-Печерского и святого Лаврентия Черниговского.

Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев это будет обычное воскресенье. Официально праздник 1 февраля отсутствует, однако эта дата является годовщиной нескольких значимых событий отечественной истории. В 1655 году закончилась битва под Охматовом между Запорожским войском и Крымским ханством. В 1991 году в УССР отменено дискриминационное ограничение прописки крымских татар в Крыму, а в 2024 году ГУР потопила российский военный катер "Ивановец".

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день десерта, радостное событие для всех сладкоежек. В эту дату можно забыть о фигуре и позволить себе насладиться любимыми сладостями, а также попробовать что-нибудь новое.

Остальные праздники сегодня, которые также отмечаются по всему миру, это День Робинзона Крузо, День хиджаба, День отказа от ненужных отношений, День чтения вслух и День жвачки.

Какой сегодня праздник народный

Синоптики прогнозируют значительное похолодание по всей Украине на сегодняшний день. А вот что про эту дату говорят давние приметы:

если с крыш капает, то будет ранняя весна;

много звезд видно ночью - к затяжной зиме;

ударил гром - к ненастному марту;

выпал снег - к дождливой весне.

По тому, какой сегодня церковный праздник, можно понять, как наши предки проводили этот день. Святой Трифон считается покровителем супругов, поэтому ему молятся о семейном благополучии. Есть интересный обычай для счастья в браке - мужу и жене нужно дать друг другу какое-то обещание и как можно быстрее его исполнить. Очень удачной сегодняшняя дата считается для свадеб.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом праздник сегодня счастливый, имеется также несколько серьезных запретов. Супругам категорически нельзя ссориться, иначе о согласии можно забыть на ближайший год. Не стоит пользоваться острыми предметами и оставлять их на столе, и также много жаловаться и жалеть себя, иначе станет еще хуже.

