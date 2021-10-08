Поддубный был шестикратным чемпионом мира по борьбе.

В пятницу, 8 октября, поисковая система Google посвятила свой новый дудл 150-летию со дня рождения Ивана Поддубного.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Так, этот дудл чтит память украинского борца Ивана Поддубного.

"Сегодня Google отмечает 150-летие со дня рождения украинского силача, шестикратного чемпиона мира по борьбе Ивана Поддубного ярким анимированным дудлом. Мало у кого из профессиональных борцов карьера длится более 40 лет, и еще меньше уходят непобежденными с каждого турнира, в котором участвовали", - говорится в сообщении.

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Кто такой Иван Поддубный

Иван Максимович Поддубный родился 8 октября в 1871 на Полтавщине в семье потомственного казака Максима Поддубного. Украинский спортсмен был шестикратным чемпионом мира по борьбе.

Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, вместе с казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

В молодости Поддубный ежедневно тренировался с гирями и занимался гимнастикой. В начале 1898 года он поступил в местный цирк. Поддубный стремительно развивал карьеру.

В 1900 году он переехал в Киев и начал выступать в киевском цирке братьев Дмитрия, Акима и Петра Никитиных. Медицинская комиссия, которая осмотрела борца, зафиксировала такие антропометрические данные его атлетического телосложения: рост — 184 см, вес — 118 кг, грудь — 137 см, бицепс — 44 см, предплечье — 36 см, запястье — 21 см, шея 60 см, бедро — 68 см, голень — 47 см.

В 1903 году Поддубный поступил в Санкт-Петербургское атлетическое общество, от которого выступил на чемпионате мира в Париже.

Автор: Людмила Жерновская