Переходный период рассичтан на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка.

Министерство образования и науки Латвии с 2026-2027 учебного года введет порядок, при котором вторым иностранным языком во всех школах может быть только один из языков стран-членов ЕС или иностранный язык, изучение которой регулируют межправительственные договоры в сфере образования.

Как сообщает портал Delfi это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше не будет учить, поскольку он не является официальным языком ЕС и не фигурирует в соответствующих международных договорах.

Министерство образования считает, что такие изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в образовательное пространство Европы, способствовать изучению официальных языков ЕС, что предоставит более широкие возможности занятости как в ЕС, так и за его пределами.

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Министр образования и науки Анита Муйжниеце заверила, что вопрос о втором иностранном языке обсуждали и с президентом страны Эгилсом Левитсом, в разговоре подчеркивали необходимость обеспечить изучение любого из официальных языков ЕС во всех школах.

"Это момент, когда нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии - национальный язык и сильную Латвию в общей семье Евросоюза", - заявила Муйжниеце.

В школах страны сейчас первый иностранный язык начинают изучать в первом классе. Это должен быть один из официальных языков ЕС, и чаще всего это английский. Второй иностранный язык в учебных заведениях, реализующих программы образования на латышском языке, начинают изучасть в четвертом классе.

Нормативные акты не указывают, какой иностранный язык - например, французский, русский или немецкий, школа может предлагать изучать как иностранный. Выбор остается за учебным заведением, которое делает его, исходя из целей развития в сотрудничестве со школьным советом. Министерство указывает, что большую роль в выборе второго иностранного языка играет желание родителей и самих учеников, а также наличие квалифицированных педагогов.

Как показал опрос 2021 года, почти половина латвийских школ выбор не предлагает. Более чем в 300 школах второй иностранный язык - русский.

Министерство образования утверждает, что сейчас из-за значительного роста спроса на языки ЕС, а также учитывая снижение значимости и использования русского языка, от родителей поступают заявления с призывом обеспечить преподавание одного из языков ЕС как второго иностранного в школах.

В целях содействия изучению официальных языков ЕС министерство образования и науки разработает поправки к стандарту базового образования, которые определят, что все школы должны обеспечивать один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, как второго иностранного языка.

Переходный период намечен на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка - как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет предоставления возможности действующим педагогам пройти переподготовку и получить право преподавания другого предмета. В то же время министерство начало переговоры с латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переквалификации учителей.

Русский язык в Латвии

В Латвии на начало этого года проживало 1 630 747 граждан. По состоянию на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии, проживает наибольшее в процентном отношении, российское этническое меньшинство (в Латвии - 24,22%, в Эстонии - 23,67% от всего населения), среди всех стран мира.

Государственный язык в Латвии - латышский. Распространенным языком бытового общения также является русский.

Помощь Латвии Украине

Латвия с начала войны поддерживает Украину. Страна не только предоставляет вооружение, финансовую помощь, но и оказывает всяческую политическую поддержку на международной арене.

Так, в августе Латвия передала Украине вертолеты.

Она также остановила выдачу виз россиянам и признала РФ спонсором терроризма.

Кроме этого, Латвия подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.

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