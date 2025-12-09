Обвиняемый в мошенничестве за хищение земельного фонда одной из общин Житомирской области бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Андрей Задирака имеет среди бизнес-партнеров владельца действующего предприятия на оккупированной территории, зарегистрированного по законодательству государства-агрессора. Об этом пишет издание Коротко.Про .

"Один из его ключевых партнеров Александр Кураков имеет бизнес в Луганске, зарегистрированный по российским законам после начала полномасштабного вторжения России. Сам Задирака начинал карьеру в компании, которой владели россияне, а ее основной деятельностью был вывоз украинского зерна в Россию", - говорится в статье.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с целью "возрождения" колхоза "Морозовский" для получения в незаконное пользование земли Малинской территориальной общины стоимостью более 600 млн грн. Сейчас земли вернули общине, а сам экс-чиновник скрывается в Греции, о чем сообщал во время судебных заседаний по избранию ему заочно меры пресечения, напоминает издание. Аналогичные производства открыты и по ряду других схем с "возрождением" колхозов в разных уголках Житомирской области, которые проворачивал бизнес-партнер Задираки Александр Шептий.

Видео дня

Впрочем, журналисты обнаружили, что Задирака может угрожать не только мошенничеством в особо крупных размерах, но и сотрудничеством с коллаборационистами. Речь об Александре Куракове, с которым у Задираки есть совместная компания - ООО "Агропаладиум - Плюс". Он же представляет интересы Задираки в таких активах, как "Каширская зерновая компания", "БСК Агро" и "Полесская аграрная группа".

А еще у Куракова есть мажоритарная доля в ООО "Агромонтажник", зарегистрированном на временно оккупированной территории Луганской области в поселке Дзержинского. Сфера деятельности - аренда и управление собственной недвижимостью. Перерегистрация по российским законам была осуществлена в октябре 2022 года после принятия кремлем решения о "принятии" Луганской области в состав россии. И поскольку доля Куракова составляет 84%. Компанией руководит российский гражданин Георгий Ильюшин (ИНН 614502168039), а одним из совладельцев является другой российский гражданин - Павел Воронов (ИНН 940200759081).

"Агромонтажник" был зарегистрирован по украинскому законодательству, а перерегистрация состоялась после так называемых "референдумов о присоединении к России". Согласно финансовым данным только за 2024 год фирма "Агромонтажник" заплатила в бюджет государства-агрессора сотни тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что не исключено, что именно Кураков нашел для Задираки еще одного партнера с Луганщины - фермера из Попасной Виктора Шпиталенко. На Шпиталенко буквально несколько недель назад переписали ООО "Агро Инвест Лугины", которая имеет в управлении более 3300 земельных участков на несколько тысяч гектаров. Ранее этой компанией формально владел Иван Логвинюк, тесть Задираки, фактическое управление бизнесом "Агро Инвест Лугины" после прихода Шпиталенко осталось за семьей Задираки.

Авторы отмечают, что плотное сотрудничество с коллаборационистами поддерживают также юридические "советники" Задираки: частью активов беглого экс-чиновника управляют его тесть Иван Логвиненко (бенефициар ООО "Агро Инвест Лугины", "Острожская зерновая компания", "Лугинская зерновая компания"), а также семья юристов Дармограй: адвокат Татьяна Дармограй руководит земельным банком, ее муж - бывший судья Емильчинского райсуда Иван Дармограй - обеспечивает "правовую поддержку", в том числе в местных судебных и силовых органах, а их дочь Дарья Матвиенко (Дармограй) представляет интересы компаний в земельных спорах в судах. В их круг входят также лучшая подруга Татьяны - государственный регистратор Ирина Демьянчук и ее дочь Ольга Омелянчук.

"Деятельность Александра Куракова и Андрея Задираки сегодня должна подпадать под санкции статей 111-1 (коллаборационная деятельность), 110-2 (финансирование изменения территориального устройства - в том числе через уплату налогов), 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этим статьям - до 12 лет лишения свободы. Причем на такие приговоры могут "рассчитывать" не только Задирака и Кураков, но и его адвокатско-судейское крыло бизнеса - семья Дармограй, которые все вместе тихо способствуют разведению "русского мира" в сердце Житомирщины. И это уже не просто мошенничество, из-за которого Задирака сейчас скрывается в Греции ", - говорится в материале.

