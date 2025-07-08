По словам Виталия Саранцева, несмотря на обстрелы РФ, процесс мобилизации не останавливается.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут изменить формат своей работы в связи с последними российскими атаками. Об этом рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в программе "Говорит Большой Львов".

"Я не скажу, что это привычный режим, но, конечно, иногда приходится менять формат. Прежде всего это для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей - среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих", - подчеркнул он.

Саранцев добавил, что работников ТЦК могут перевести в другие места, а некоторые услуги будут предоставляться дистанционно. В частности будет внедрена новая функция в "Резерв+", благодаря чему будет максимально упрощен и обезопасен процесс взаимодействия между гражданами и ТЦК и СП.

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"Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", - заверил спикер.

Российские удары по ТЦК - последние новости

Как писал УНИАН, 6 июля в Кременчуге российские оккупанты попали по районному ТЦК и СП. В результате удара пострадал один человек, а также были повреждены 14 домов и пять автомобилей.

Уже 7 июля стало известно, что россияне попали в ТЦК в Харькове и Запорожье. Среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранения получили три человека.

В то же время позже стало известно, что в результате вражеского удара по Запорожью были ранены 11 военных. Также есть информация о пострадавших гражданских, которые находились неподалеку от этого ТЦК и СП. Несмотря на то, что люди находились в укрытии, взрыв произошел очень близко, поэтому основная часть травмированных получили контузии.

В свою очередь Виталий Саранцев раскрыл коварную цель врага таких ударов. По его словам, такими атаками враг пытается помешать мобилизации, уничтожая данные военнообязанных, а также посеять страх и уныние у населения.

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