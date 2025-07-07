Предварительно, ранены четыре человека.

В результате ударов российских оккупантов по Харькову и Запорожью произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП", - заявили в Сухопутных войсках.

Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранения получили три человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

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Россияне бьют по российским ТЦК

Как сообщал УНИАН, в течение прошлой недели российские оккупанты нанесли удары по трем зданиям ТЦК. 30 июня враг ударил беспилотником неподалеку от здания ТЦК и СП в Кривом Роге, 3 июля был нанесен удар по Полтавскому ТЦК, а 6 июля - по зданию ТЦК и СП в Кременчуге.

Сегодня, 7 июля, Винницкий городской ТЦК и СП заявил, что приостанавливает свою деятельность, учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

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