Также пострадали гражданские граждане.

В Запорожье в результате российской атаки на областной Территориальный центр комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП) ранения получили 11 военнослужащих. Об этом начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал в эфире телеканала "Суспільне".

"Относительно атаки на Запорожский ТЦК - там есть данные об 11 пострадавших военнослужащих, а также есть информация о пострадавших гражданских, которые находились неподалеку от этого ТЦК и СП", - рассказал Саранцев.

В то же время, по его словам, погибших, по предварительной информации, нет. Сейчас на месте работает комиссия и ведутся соответствующие следственные действия.

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Как добавил Саранцев, люди находились в укрытии, но взрыв произошел очень близко и основная часть травмированных получили контузии. Он добавил, в общем, работа на тех ТЦК, которые подверглись российской атаке, временно приостановлена. Саранцев подчеркнул:

"Но, вместе с тем, сам процесс мобилизации продолжается, поскольку уже перед тем было сделано достаточно много мер для того, чтобы этот процесс не останавливался".

В частности, были проведены определенные действия по рассредоточению личного состава и по переходу на цифровые услуги.

"Это создает определенные сложности, но, в целом, процесс мобилизации продолжается", - отметил он.

Отдельно он сказал, что средствами оповещения до всех людей будет доведен порядок прибытия в ТЦК и СП, если произошли мероприятия перемещения или рассредоточения персонала. Также дополнительно оповестят тех граждан, которые пользуются услугами ТЦК и СП, в частности военных пенсионеров или демобилизованных, или членов семей военнослужащих, которым предоставляются социальные услуги.

Удар РФ по Запорожью 7 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в результате ударов российских оккупантов по Харькову и Запорожью произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Ранее было известно, что среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый.

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