По его словам, это демотивирует других бойцов.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ослабление ответственности за самовольное оставление части приводит к созданию "опасных прецедентов".

По его словам, дисциплина является одной из основ любой армии, а "показательно-медийное "добровольное СОЧ" привлекает внимание лишь к тому, что ее нарушение якобы является нормальным. Кроме того, такие случаи демотивируют и провоцируют украинских бойцов делать то же самое.

"Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Наоборот, на некоторых участках фронта российская армия достаточно успешно ведет наступательные действия. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем", - написал Жорин в своем Telegram-канале.

Вероятно, речь идет о заявлении военнослужащего 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова. 21 сентября он объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации.

"Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", - написал он на своей странице в Facebook.

СОЧ в Украине

Напомним, в августе Верховная Рада приняла закон, согласно которому военнослужащие могут избежать уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство.

Речь идет о ситуациях, когда боец ушел в СОЧ впервые или захотел вернуться на службу еще на стадии судебного разбирательства. Также среди исключений - согласие командира воинской части на возвращение такого человека.

Вас также могут заинтересовать новости: