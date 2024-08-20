Одно из условий - нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться к военной службе.

Верховная Рада Украины предусмотрела освобождение военнослужащих от уголовной ответственности в отдельных случаях за самовольное оставление воинской части и дезертирство. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов в Telegram.

Он отмечает, что парламент принял в целом закон 11322, которым определено когда нарушитель может избежать ответственности. По его словам, военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности в отдельных случаях за самовольное оставление воинской части и дезертирство, а именно:

если это случилось впервые;

нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

командир воинской части предоставил письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.

За закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения" проголосовало 270 народных депутатов.

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Закон о дезертирстве - детали

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя тогда принятый в первом чтении законопроект об ослаблении ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, сказал, что такой лояльный подход может спровоцировать увеличение таких негативных случаев.

Он отмечал, что понимает, что это делается для мотивации определенного процента людей вернуться, потому что каждый имеет право на ошибку и ее исправление. При этом добавил, что не хотелось, чтобы это стало причиной для увеличения количества таких случаев. Жорин отмечал, что мы не можем повторять опыт России, чтобы уменьшать процент дезертиров за счет "заградотрядов".

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