Речь идет об ослаблении ответственности за дезертирство.

Принятый закон, который предусматривает ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, - реальная проблема для командиров, заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

Он считает этот закон вредным и опасным для армии:

"Не может быть разрешений "один раз сходить в СОЧ", это приведет к злоупотреблениям. И выглядит как провокация по отношению к тем, кто тоже не прочь был бы использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков. Теперь оказывается, что беглецы прощены – так чего бы так всем не сделать?". Видео дня

По его словам, принятие данного закона - реальная проблема для командиров, "потому что порядок и дисциплина оказывают прямое влияние на боеспособность подразделений".

Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11322, который предусматривает освобождение военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство в отдельных случаях:

если это случилось впервые;

если нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

если командир воинской части предоставил письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.

Вас также могут заинтересовать новости: