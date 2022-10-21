Если вопрос оплаты за работу Starlink снова будет подниматься, у Украины есть по меньшей мере три источника финансирования.

Украинские высокопоставленные должностные лица находятся в прямом контакте с американксим бизнесменом Илоном Маском, чтобы найти выход из спорной ситуации насчет оплаты работы терминалов Starlink в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.

"Я знаю, что у нас не будет проблем с поддержанием службы (терминалов Starlink – ред.) в рабочем состоянии", – подчеркнул Резников.

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При этом, министр обороны сослался на "личное общение" между вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и бизнесменом Илоном Маском.

По словам главы Минобороны, Михаил Федоров "отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском".

"У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса", – добавил Резников.

В то же время, если вопрос оплаты за работу Starlink снова будет подниматься, у Украины есть по меньшей мере три источника финансирования: пакеты помощи от Пентагона, Европы и частные доноры. Однако Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска, независимо от финансирования.

Работа Starlink в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Украине было передано по меньшей мере 20 тысяч спутниковых единиц Starlink.

В середине октября стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Министерству обороны США с просьбой профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине.

Однако буквально на следующий день после появления этой информации в СМИ американский бизнесмен заявил, что продолжит финансировать Starlink в Украине.

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