Европейские страны, включая Великобританию, пока не взяли на себя обязательство присоединиться к Германии в этом вопросе.

Премьер-министр Кир Стармер намекнул, что Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для Украины. Об этом Bloomberg.

Отмечается, что западные союзники стремятся укрепить обороноспособность страны в войне против российских оккупантов. Обсуждения по присоединению к этому предложению находятся на ранней стадии, сообщил источник, предупредив, что решение пока не принято.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также поддержки, которая стоит за этим, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", - заявил Стармер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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Его спросили, присоединится ли Великобритания к плану президента США Дональда Трампа по поставке ракет "Пэтриот" в Украину посредством продажи их европейским союзникам.

Отмечается, что Берлин намерен профинансировать закупку двух батарей Patriot для Киева, а также приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon. Другие европейские страны, включая Великобританию, пока не взяли на себя обязательство присоединиться к ним. Мерц заявил:

"Наши министры обороны обсуждают детали организации поставки Patriot на Украину в короткие сроки. Их также необходимо доставить и установить. Это вопрос не нескольких часов, а нескольких дней и недель".

Поездка Мерца в Великобританию последовала за более официальным государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона на прошлой неделе - первым визитом европейского лидера после Brexit.

Поставки оружия Украине

На этой неделе Трамп пообещал Украине больше оружия и пригрозил введением 100% "вторичных пошлин" в отношении России, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Трамп заявил, что страны-члены НАТО оплатят поставки оружия в Украину. Стоимость каждой батареи Patriot превышает 1 миллиард долларов, а стоимость ракет системы - около 4 миллионов долларов.

Франция не будет участвовать в закупке оружия американского производства для нужд Украины. Впрочем, страна уверяет, что налаживает поставки Киеву вооружения от европейских производителей.

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