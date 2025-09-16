Готовность взять в руки оружие для защиты страны в целом выражают 63% мужчин и 46% женщин.

Более половины украинцев в возрасте 18+ лет, которые не проходят военную службу, выражают готовность в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Об этом свидетельствуют результаты опросаКиевского международного института социологии (КМИС).

В целом такую готовность выразили 54% украинских мужчин и женщин. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы. Скорее не готовы - 15%, однозначно не готовы - 23%.

Готовность взять в руки оружие для защиты страны в целом выражают 63% мужчин и 46% женщин.

При этом в КМИС отмечают, что такой уровень готовности выше по сравнению с другими странами. Так, по данным Gallup (на 2023 год), например, в Польше готовы воевать за свою страну 45%, в США - 41%, в Германии - 23%, Великобритании - 33%, в целом странах ЕС - 32% (хотя не все страны были опрошены) (на тот же период в Украине по этой формулировке было 62%).

"В то же время надо учитывать, что для украинцев этот вопрос не является гипотетическим и абстрактным, а вполне реальным, то есть от украинцев можно ожидать более приближенные к реальному поведению ответы", - отмечают социологи.

Отношение украинцев к войне

Также опрос показал, что большинство украинцев (62%) готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов.

В то же время в июле проведенный КМИС опрос показал, что почти половина украинцев видят Украину с разрушенной экономикой через 10 лет.

