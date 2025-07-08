Почти половина граждан считают, что через 10 лет Украина будет разрушенной, - опрос

Новое социологическое исследование показало, что ощущение единения среди украинцев немного усилилось.

Почти половина украинцев видят Украину с разрушенной экономикой через 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые получила УП.

"Было логично ожидать, что после "жесткой посадки" от Трампа (ослабление поддержки и изменения риторики США в отношении РФ) состоится определенный морально-психологический спад у украинцев. Но даже при таких условиях наши опросы показывают, что все равно абсолютное большинство украинцев - против вариантов завершения войны на условиях, которые выглядят как капитуляция", - рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, новое социологическое исследование показало, что ощущение единения среди украинцев немного усилилось. Около 60% опрошенных считают, что "Украина движется скорее к единению, чем к расколу".

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"Но был у нас другой вопрос: "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считали, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая - начало июня наоборот почти половина (было 28%, стало 47%) видит Украину разрушенной", - сказал Грушецкий.

Война в Украине - опрос

Ранее опрос показал, что в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо.

Отмечалось, что до мая 2024 года ситуация была стабильна - украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько нужно, было около 71%. Впрочем, уже с мая этот показатель начал уменьшаться. В марте 2025 года он достиг отметки в 54%. Однако с марта этот показатель начал расти. И сейчас 60% украинцев утверждают, что "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо".

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