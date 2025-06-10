Почти 70% украинцев категорически против официального признания отдельных украинских территорий частью России.

Почти 70% украинцев категорически против официального признания отдельных украинских территорий частью России, а около 80% - против передачи неоккупированных территорий под контроль России. В то же время 43% готовы к обсуждению варианта "де-факто признания оккупации без де-юре" ради скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины. Такие данные всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство - 68% - будут против. Готовы принять - 24%, если говорить именно об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях. В то же время, в зависимости от территорий, может быть существенная дифференциация.

Также опрос показал, что абсолютное большинство - 78% - отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять - только 15%.

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Как отмечают в КМИС, единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий - де-факто признание контроля России без признания де-юре. То есть, Украина де-факто признает контроль России за отдельными территориями, но не признает этого юридически. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%.

"Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - прокомментировали в КМИС.

Таким образом, отмечают социологи, с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий - будет отвергнут. Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре.

Результаты опроса в разрезе регионов показали, что везде (Запад, Центр, Юг, Восток) большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации. Так же, абсолютное большинство (76-80%) не соглашаются на передачу неоккупированных территорий под контроль России.

Однако, если речь идет о де-факто признании оккупации без официального признания, то здесь можно увидеть некоторую вариативность. Так, на Западе и Востоке чуть больше тех, кто готовы принять вариант, по сравнению с теми, кто его категорически отвергает. А в Центре и на Юге уже немного больше тех, кто категорически отвергает этот вариант, по сравнению с теми, кто хочет его принять.

Опрос проводился в течение 15 мая - 3 июня 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 2004 респондента. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Результаты других опросов

Как сообщал УНИАН, другой опрос КМИС, проведенный в мае, показал, что в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо.

Сейчас 60% украинцев соглашаются на это, по сравнению с 54% в марте этого года.

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