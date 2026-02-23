Православный праздник сегодня в народе называют Иванов день.

24 февраля согласно новому церковному стилю православные вспоминают обретение главы святого Иоанна Предтечи. Также сегодня в Украине - Национальный день молитвы. Какие традиции связаны с этой датой, на какие народные приметы и запреты обращали внимание наши предки, а также какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый календарь

Православный праздник 24 февраля в новом календаре - это первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Согласно старому стилю православной церкви это событие будут отмечать 9 марта.

Пророк Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, был тем, кто возвестил людям о скором пришествии Спасителя. Именно Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, а также засвидетельствовал явление Пресвятой Троицы во время Крещения Господня.

Иоанн родился в семье Захарии и Елисаветы, на полгода раньше Иисуса. Во время избиения младенцев мать вместе с ним укрылась в пустыне - так они выжили. Там же будущий пророк провел первые 30 лет своей жизни. Примерно в это же время он впервые пошел к народу с проповедью, призывая к покаянию и возвещая о пришествии Мессии.

После Крещения Христа Иоанн продолжил служение, однако вскоре попал в заключение по приказу царя Ирода Антипа. Иоанн в своей проповеди осудил Ирода за то, что тот взял в жены супругу своего брата - царь ему этого не простил, и пророка казнили по увещеванию той самой супруги. Тело святого похоронили, но голову найти не могли.

Согласному церковному преданию, было три чудесных обретения честной главы пророка. Первое - в IV веке, второе - в V, а третье - в IX столетии. По одной из версий, после казни служанка спрятала голову и тайно похоронила ее на Елеонской горе в Иерусалиме. Позже, когда на этом месте стали возводить храм, святыню обнаружили и поместили в церковь, которая со временем была разрушена.

Во второй раз глава была обретена благодаря двум монахам-паломникам: Иоанн явился им во сне и указал место. После святыню хранил гончар, еще позже главу нашли в пещере неподалеку от города Емессы и перенесли в Константинополь.

Согласно новому календарю сегодня также почитают преподобного Эразма Киево-Печерского.

***

Также 24 февраля, согласно постановлению Верховной Рады Украины, проходит Национальный день молитвы, как символ духовного единства украинцев и совместной молитвы за победу, защитников и восстановление страны. Этот день был учрежден в 2025 году, а отмечают его в дату российского полномасштабного вторжения, которое стало началом крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святителя Власия Севастийского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре, с какими особыми народными традициями и запретами связана эта дата.

О чем просят в молитвах 24 февраля, что сегодня нельзя делать

Сегодня обращаются с молитвами к Иоанну Предтече - у святого просят здоровья для детей, избавления от головной боли и благословения на будущий урожай. Также считается, что святой помогает сохранить мир в семье, поддерживает в трудных ситуациях и помогает вернуться на правильный путь тех, кто страдает от пагубных привычек.

В Национальный день молитвы в Украине в храмах разных конфессий проходят совместные богослужения, во время которых звучат молитвы о мире, силе для воинов и будущем Украины.

В народном календаре день называют Ивановым и связывают его с возвращением перелетных птиц. День подходит для спокойных повседневных дел. Добрым знаком считается увидеть первых скворцов, жаворонков или аистов - их считают символами семейного благополучия и добрых вестей.

В церковный праздник 24 февраля церковь не одобряет ругань, ссоры, ложь, зависть, жадность. Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Так как начался Великий пост, то постящимся запрещается употреблять продукты животного происхождения.

По народным поверьям в Иванов день существует целый ряд запретов:

сегодня нельзя брать в руки острые предметы - ножи, ножницы, иглы, даже хлеб нужно ломать руками;

запрещено рубить деревья, выкорчевывать пни и разжигать костры;

под запретом круглые красные овощи и фрукты - их форма и цвет ассоциируются с усекновенной главой святого.

Не стоит также в этот день петь и танцевать, а также развешивать белье во дворе, чтобы не отпугнуть птиц.

Приметы 24 февраля - чего ждать от погоды

По приметам этого дня судят о том, какой будет весна, лето и даже Пасха:

синицы поют - скоро наступит тепло;

перелетные птицы вернулись - год будет урожайным;

снег быстро тает - к ранней весне;

яркий месяц ночью - утром жди мороз;

увидеть аиста сегодня - к пополнению в семье.

Считается, что если в этот день пойдет снег, то и Пасха будет холодной, а если день солнечный и сухой - это к ясной Пасхе.

