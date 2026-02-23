Сожжение символа зимы и танцы: как в Пирогово праздновали Масленицу 2026 (фоторепортаж)

В минувшие выходные в столичном Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово масштабно отпраздновали Масленицу – праздник проводов зимы.
Побывал на мероприятии и фотокорреспондент УНИАН.
В частности, участники праздника "Масленица. Колодий" в украинских национальных костюмах 21 февраля устроили торжественное шествие по музею, завершив его ярким действом на главной поляне, с танцами и песнями.
Все желающие могли присоединиться к празднованию, а его кульминацией стало сжигание соломенного Коструба – символа зимы.
Также гости могли полакомиться варениками и блинами.
Ну а самые маленькие посетители, похоже, наоборот радовались затяжной зиме и с энтузиазмом спускались с горок на санках.
Когда ждать весну в Украине
Зима 2026 года в Украине выдалась рекордно суровой – таких затяжных снегопадов и морозов украинцы не видели уже много лет. Поэтому неудивительно, что в этом году окончание зимы ожидается с особым нетерпением.
Между тем, синоптики начинают давать оптимистичные прогнозы. Так, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что уже на этой неделе в Украину придет метеорологическая весна.
В то же время известная синоптик Наталья Диденко ранее также рассказала, что с начала этой недели в Украине станет теплее, хотя потепление будет сопровождаться осадками и туманами.
