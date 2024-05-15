В Раде объяснили, чего ждать военнообязанным, которые уклоняются от службы, игнорируя штрафы.

18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом рассказала народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии ТСН.ua.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала накладывается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф, больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн", - говорит Ирина Фриз. Видео дня

Нардеп пояснила, что штраф наложен за нарушение учета. Если нарушитель не платит ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подпадает под уголовную ответственность за нарушение закона о мобилизации.

"То есть, это статья за уклонение, а не нарушение воинского учета. И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена - предусматривается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения", - добавила Фриз.

Мобилизация и штрафы - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Украине достаточно существенно увеличены штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что в принятом законе о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в частности, за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Ионушас отметил, что штрафы могут накладываться несколько раз за различные виды нарушений.

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