Их вы не найдете ни в одном из словарей украинского языка.

Языковед и самый известный учитель страны Александр Авраменко познакомил украинцев со словами-"приблудами". Вы все их очень хорошо знаете и, возможно, даже употребляете.

Учитель подчеркнул, что вышеупомянутых слов нет ни в одном словаре украинского языка. Он предложил в эфире "Сніданку з 1+1" проверить свою интуицию, выполнив тестовое задание.

Выберите слово, которого нет в украинском языке:

а) творог;

б) копчик;

в) брюки.

"Если вы выбрали "а", то правильно сделали. Не "творог", а "сир" в украинском, и безразлично - твердый он или кисломолочный. Никто же не говорит на человека в достатке, что "він купається, як творог у маслі", - объясняет Авраменко.

Он добавил, что если вы выбрали вариант "б", то тоже не ошиблись, ведь слова "копчик" в украинском языке нет. Правильно сказать "куприк" или "куприкова кістка".

"Но и те, кто выбрал вариант "в", тоже правы, ведь никаких "брюк" в наших словарях нет, только "штани" в украинском", - подытожил языковед.

Чем заменить слово "Блин!"- советы Авраменко

Ранее Александр Авраменко рассказал, что часто слышит от украинцев жаргонный полупристойный возглас "Блин!". И это - заимствование из русского, которое можно очень легко заменить на собственно украинские слова - "дідько, трясця, чорт, грець, до біса".

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