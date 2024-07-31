По словам омбудсмена, Украина наконец начала получать от России информацию.

Украина имеет контакт с российской стороной относительно состояния своих пленных, однако это не приводит к улучшению ситуации.

Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. "Мы можем передавать информацию. Нам наконец начали давать какую-то информацию. Мы во время последнего обмена обменялись листовками", - рассказал омбудсмен.

Он добавил, что вместе с российской контрвизави одновременно провел опрос военнопленных, которых возвращала Украина. "В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности. И так же, в присутствии уже украинских представителей, российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о даже потере конечностей из-за того, что вовремя не оказали медицинскую помощь на территории РФ", - сказал Лубинец.

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Украина рассчитывает на ответную реакцию и на допуск представителей Международного Комитета Красного Креста к украинским пленным, добавил омбудсмен.

"Я не знаю, как мы еще должны давить на россиян и на Международный Комитет Красного Креста. И это, кстати, мы сегодня так же обсуждали с нашими международными партнерами. Что мы еще должны сделать, чтобы наконец-то россияне начали выполнять свои международные обязательства, а мы перестали возвращать украинских военнопленных в таком ужасном физическом состоянии. К сожалению, у нас есть подтвержденные отдельные случаи, когда верифицированные военнопленные Вооруженных Сил Украины во время нахождения в плену просто умирали от пыток", - подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, сейчас основным партнером по возвращению военнопленных являются Объединенные Арабские Эмираты и за это Украина им очень благодарна.

"У нас последние обмены происходили при посредничестве дипломатов этой страны. Так же мы обсуждаем с ними вопрос о направлении отдельного гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный получил дополнительные вещи, средства личной гигиены, лекарства, медикаменты дополнительные. Но, к сожалению, пока мы здесь не дошли в согласовании с российской стороной", - пояснил Лубинец.

Он добавил, что другие страны также помогают Украине по направлению военнопленных. "Но наиболее эффективны сейчас Объединенные Арабские Эмираты", - резюмировал омбудсмен.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, во время последнего обмена Украина вернула домой из российского плена 95 защитников. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть 3405 украинских пленных.

В начале апреля этого года Папа Римский Франциск призвал Украину и РФ провести обмен пленными в формате "всех на всех". Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что украинская сторона поддерживает такую идею, но пока не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

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