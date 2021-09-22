Год назад, во время первых волн коронавируса, 320 миллионов детей по всему миру были изолированы дома, перейдя на онлайн-обучение. Каждый пятый ученик, вместо того чтобы отправляться в школу, в лучшем случае включал ноутбук и занимался дистанционно, или же включал телевизор, TikTok или игры на телефоне. Почему? Популярность необоснованного предположения о том, что закрытие учебных заведений может замедлить процесс распространения вируса Covid-19.

ЮНИСЕФ подчеркнул, что распределение вакцин в социуме является делом правительств, но приоритет педагогов в очереди за вакциной является безоговорочным

Не удивительно, что в конце прошлого года детский фонд ООН ЮНИСЕФ начал бить тревогу, понимая, насколько через физическое отстранение от образовательного процесса нарушается право детей на образование. Решение проблемы мировой лидер по защите прав и интересов детей видел в вакцинации учителей. ЮНИСЕФ подчеркнул, что распределение вакцин в социуме является делом правительств, но приоритет педагогов в очереди за вакциной является безоговорочным. Поэтому рекомендовал включить эту группу в первую очередь вакцинации.

Учитывая, что чем длиннее отсутствие должного учебного процесса у детей, тем сложнее будет их возвращение к полноценному образованию, а их родителей к работе, правительства всего мира прислушались к рекомендациям ЮНИСЕФ. Украина не стала исключением. Для педагогов еще весной была выделена вакцина Pfizer, которой в нашей стране доверяют больше всего. Но ... за полгода прививки сделали менее 30% работников образования.

Казалось бы, педагоги должны были бы радоваться тому, как их ценят и как беспокоятся об их здоровье. Вместо этого значительная часть педагогов почувствовала себя подопытными кроликами и решительно отказалась от вакцинации. Государство проявило достаточно хилые и слабые попытки развеять мифы о "чипировании" и "изменении ДНК", доказать важность прививки и ответственность не только за свое здоровье.

К чему это приведет? К очередному закрытию школ, которое уже снова взвилось на горизонте. Ведь с 23 сентября Украина переходит в "желтую" карантинную зону. И школы, которые не соблюдали требования о 80% вакцинированных, смогут закрыть.

Интересно, что многие учителя - и речь идет в основном об учителях государственных школ - говорят про дистанционное обучение не со страхом, а с надеждой, ведь они уже поняли, что онлайн-образование для них является легальным способом снять с себя ответственность и переложить ее на плечи родителей. После этого пробелы в образовании школьников учителям можно заполнить с помощью дополнительных репетиторских часов. Конечно, платных.

За полгода прививки сделали менее 30% работников образования

Больше всего среди невакцинированных педагогов поражают не те, кто боится теории заговоров и неизученных последствий вакцины. А те, кто адаптировался к дистанционному образованию в том виде, как его предлагают государственные школы, и начал больше зарабатывать на индивидуальных занятиях параллельно со школьными онлайн-уроками. Во многих школах онлайн-занятия были сокращены с 45 до 20 минут, учителя начали не только экономить время на дорогу и подготовку, но и спокойнее относиться к качеству преподавания, ведь беспорядок на онлайн-занятии часто остается незаметным, а проверить качество знаний - дело непростое.

Можно ли информационной политикой государства победить распространение теории заговоров? Стоит посмотреть на опыт других стран.

Например, в США, несмотря на то, что среди американцев также распространены байки о вредности вакцины против Covid-19, опасения относительно ее недостаточной изученности, истории о том, что Билл Гейтс с помощью препаратов хочет покорить человечество, властям удалось привлечь к вакцинации широкие слои населения и в этом учебном году ученики вернулись в школы. Согласно августовским данным Американской ассоциации учителей, около 90% ее членов уже вакцинированы.

Как страны привлекают к вакцинации? Широко распространяется практика предоставления бонусов вакцинированным людям, которая не знает границ креативности.

Белый дом использует в агитации за вакцинацию приемы политических компаний и привлекает к информационным войнам лучших стратегов и пиарщиков. Американцам звонят, приходят домой и присылают уведомление с приглашением на прививку, выдают бесплатные билеты на спортивные мероприятия, подарочные карты.

Такие дейтинг-сервисы, как Tinder, предлагают бонусы вакцинированным пользователям - бесплатные "суперлайки" и другие платные опции.

Банально - стимулирование деньгами. В нескольких американских штатах стартовали лотереи, в которых разыгрывается от 40 тысяч долларов до 5 миллионов среди вакцинированных граждан. Если к этому предложению в течение суток прививались сотни тайцев, то после его объявления цифры измерялись тысячами. Деньги за прививки также предлагали в Сербии и Монголии.

Используя разные подходы для разных культур, государства смогли вакцинировать своих граждан, что позволило завоевать право детей на школьное образование

То есть, используя разные подходы для разных культур, государства смогли вакцинировать своих граждан и ускорить борьбу с вирусом, что позволило завоевать право детей на школьное образование.

Конечно, война с Covid-19 еще не выиграна. Вирус мутирует, вакцинация не коснулась всех и каждого, и борьба продолжается во всех странах. Но, наблюдая темпы вакцинации в Украине, приходится с тревогой осознавать масштаб ее провала по сравнению с другими странами. Так, на начало сентября, по данным Электронной системы здравоохранения, даже в Киеве двумя дозами вакцинировалось лишь 39,5% педагогов. Хотя доступ к вакцине у педагогов, как у привилегированного слоя, появился еще весной.

Наихудшая ситуация в Луганской области (там вакцинировались всего 880 работников учебных заведений, что составляет 7,4%) и Одесской области (привито 5,6%).

Учитывая, что продолжить обучение офлайн в "желтой" зоне можно будет лишь при условии, что в образовательных учреждениях вакцинированы не менее 80% работников, ситуация выглядит угрожающе. Это изрядно беспокоит родителей, ведь для них это – состояние нестабильности. Стоит ли искать офисную работу маме первоклассника, или лучше остаться дома, ведь скоро в школе могут ввести дистанционное образование? Если учительница ребенка вакцинировалась, гарантирует ли это безопасность ребенку при том, что от прививки отказались преподавательница музыки и физкультуры? Можно ли родителям совершить крупную покупку, или деньги снова придется отдать репетитору, потому что школьный учитель не сможет объяснить тему онлайн?

Сегодня мы снова видим рост количества больных и читаем, что места в больницах скоро закончатся. Педагоги получают информацию о классах, которые закрываются один за другим по всей стране, о больных учителях, детях и их родителях. Стоит понять: к доковидному прошлому вернуться не удастся. Борьба продолжается и вакцинация сейчас является лучшим способом ее продолжать.

Этот способ действительно не является совершенным и, возможно, противоречивым. Может не очень приятным и немного пугающим. Но именно вакцинация является взрослой позицией человека, который думает не только о собственном здоровье, но и о здоровье своей семьи, родственников, соседей, коллег, друзей, одноклассников своих детей. Думает не только о сегодня и завтра, но и о будущем.

Кроме того, почему бы не посмотреть на вакцинацию как на заботу? Еще сто лет назад о таком подарке, как бесплатная прививка, нечего было и мечтать.

Лидия Билас, соучредитель сети школ полного дня КМДШ