В Оболонском районе Киева построили первые два противорадиационных укрытия. Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

Он отметил, что речь идет не о временных конструкциях, а капитальных объектах. Они рассчитаны на долговременное пребывание людей.

"Сейчас большая проблема по городу - это построение отдельностоящих противорадиационных убежищ. Там 9 месяцев делаются только документы. Это юридически и с точки зрения строительной достаточно сложно... Это нормальная стратегия расширения пространства безопасности, которое делают в Израиле", - сказал Фесик.

Также, по словам Фесика, кроме противорадиационных укрытий, параллельно создаются мобильные небольшие укрытия. Они, в частности, могут спасти во время обстрелов. Такие укрытия будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий, а находиться в них смогут от 25 до 50 человек одновременно.

"Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона, может и 2", - добавил Фесик.

Радиационная угроза в Украине: важные новости

Ранее российские атаки привели к трехчасовому блэкауту на ЧАЭС. В частности блэкаут был на новом укрытии, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли, рассказал Зеленский. По словам президента, россияне знали о последствиях своего удара.

Также в МАГАТЭ сообщали о "входных и выходных" обстрелах в районе Запорожской АЭС. Отмечалось, что два снаряда попали в 1,25 км от периметра объекта. В организации отметили, что обстрелы усиливают риски для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, которая и так почти уже две недели находится без внешнего электроснабжения.

