Это стало продолжением одиночной акции протеста возле посольства Польши в Киеве

В Одессе 29 октября активистка Femen разделась возле здания Генерального консульства Польши. Таким образом девушка выразила протест против запрета абортов в Польше.

Об этом пишет Страна.

Читайте такжеАктивистки Femen передали послание Лукашенко с флагштока посольства Беларуси в Париже (видео)В 12:00 она полностью обнажилась, выкрикивая: "Сестры, к оружию". Помимо лозунгов на теле, на груди у неё была нарисована красная молния - символ женского восстания в Польше.

Охранник был настолько ошарашен этим зрелищем, что побоялся препятствовать девушке, пишет издание.

Отмечается, что акция стала продолжением одиночной акции протеста возле посольства Польши в Киеве.

Стране в Femen заявили, что продолжают кампанию в поддержку женщин Польши после того, как там запретили аборты.

"Пока не отменят варварский закон о запрете абортов, у всех польских чиновников будет гореть под ногами земля. А пока он не отменен, Femen призывает женщин Польши в случае необходимости приезжать делать аборты в Украину", - заявила лидер движения Анна Гуцол.

Запрет абортов в Польше

Конституционный суд Польши фактически запретил аборты в стране.

Для проведения аборта в Польше оставили лишь три основания: изнасилование, инцест или риск для здоровья матери.

Прерывание беременности из-за пороков развития плода признали нарушающим основной закон страны.

В Совете Европы уже назвали данное постановление "печальным для женских прав".

В Польше начались протесты, которые уже перерастают в столкновения с силовиками.

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Автор: УНИАН