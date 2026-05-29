Дата 29 мая связана со многими интересными народными обычаями.

Сегодняшняя дата в Украине будет важной для детей, даруя им большой повод для радости. В народных обычаях праздник 29 мая считается удачным для работы на поле, но также предупреждает о нескольких плохих приметах. А верующие посвящают это число памяти известной древнеримской мученицы.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день миротворцев ООН установлен на эту дату, чтобы почтить военных, которые помогают жертвам вооруженных конфликтов. Оставаясь нейтральными, они организовывают эвакуацию мирных жителей и контролируют соблюдение перемирия. Стоит отметить, что в Украине миротворческих миссий ООН в зоне боевых действий пока нет.

Есть и иные международные праздники сегодня - День здоровой пищеварительной системы, День компоста, День соседей, День горы Эверест и День бисквита.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в нашей стране нет, так что никакой праздник сегодня в Украине не отмечается. Однако 29 мая станет важным событием для школьников - в последнюю неделю мая во многих школах пройдет последний звонок. Дату мероприятия каждое учебное заведение устанавливает на свое усмотрение. Тысячи детей предвкушают летние каникулы, а 11-классники прощаются со школой и готовятся к вступительным экзаменам.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные верующие воздают почести преподобной мученице Феодосии Константинопольской, отдавшей жизнь за приверженность Христу, а также святому Луке Симферопольскому.

В старом стиле, что также называют юлианским, сегодня праздник монаха и священника Феодора Освященного. У него просят укрепления веры, жизненной мудрости, избавления от вредных привычек и греховных страстей.

Какой сегодня праздник в народе

Славянские приметы позволяют сделать несколько предположений о будущей погоде:

много появилось майских жуков - к засушливому лету;

дождь в этот день означает, что ещё две недели будет мокро;

расцвела рябина - к потеплению;

если небо пасмурное, то и в июне часто будут тучи.

Наши предки знали, какой сегодня церковный праздник, и обращались к мученице Феодосии с просьбами о хорошем урожае пшеницы. С этого дня начинало колоситься зерно, а люди выходили на поля и пололи сорняки. Рассматривали колоски и гадали о ценах на хлеб: если они покрываются пухом снизу, то выпечка будет дешевой, а если сверху - дорогой.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования в праздник сегодня советуют никому не одалживать хлеб, муку, соль и другие продукты, иначе отдадите с ними свое благополучие. А если сами что-то одалживаете у других, то предложите взамен хотя бы символическую монету. Не стоит ругаться и обсуждать сплетни. Также день считается неудачным для ремонта в доме.

