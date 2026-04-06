Он живет у воды, собирает мусор и крадет цыплят: орнитологи рассказали о редкой птице

Первые птицы этого вида могут вернуться в Украину уже в конце марта.

Черный коршун – это редкая хищная птица, но он встречается в большинстве регионов Украины, кроме высокогорья.

Координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине, львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН, в частности, где обитает коршун, чем питается, а также какие у него есть естественные враги. Кроме того, орнитолог Николай Скирпан поделился интересными фактами об этих птицах.

Насколько распространен черный коршун в Украине и где его чаще всего можно увидеть?

"Черный коршун занесен в Красную книгу Украины, то есть это редкая птица. Но он не относится к исчезающим видам. Коршун встречается по всей территории нашей страны, но избегает высоких гор, например, в высокогорье Карпат его не будет. Но на Закарпатье мы его видели", – сказала Кузьо.

Эксперт отметила, что чаще всего черного коршуна можно увидеть в лесах вдоль рек, в байрачных лесах, лесополосах. "Но эти птицы не любят глухие леса, им нужно, чтобы рядом было открытое пространство, а в идеале – еще и вода. У рек, вероятно, коршунов будет больше. На юге Украины эта птица заселяет лесополосы", – добавила собеседница.

Где зимует черная коршуна? Когда эти птицы возвращаются?

Орнитолог рассказала, что первые коршуны могут возвращаться в Украину уже в конце марта. "Но массовый прилет происходит во второй декаде апреля. Черные коршуны зимуют в Африке, на юге Сахары. Также иногда они могут лететь на зимовку на юг Украины или Европы – такое бывает, но редко", – добавила Кузьо.

По словам Скрипана, вероятно, ближе к местам гнездования остаются зимовать гибриды между двумя подвидами – номинативным migrans, который гнездится в Украине и большей части Европы, и восточным (российским) подвидом lineatus.

Какие условия эта птица выбирает для гнездования? Почему черного коршуна часто можно увидеть у воды или рек?

"Черному коршуну для гнездования нужны деревья. Добавлю интересный факт, что черный коршун распространен по всей Евразии, а также в Африке и Австралии, однако только европейская популяция избегает гнездования в городах", – рассказала эксперт.

Кузьо отметила, что эти птицы любят гнездиться у воды, хотя и не ловят целенаправленно рыбу, как это делает орлан-белохвост или скопа. "Но коршуны могут съесть какую-нибудь больную рыбу, которая всплывает брюхом вверх. Исключительно для выживания вода этой птице не критически нужна, но она тяготеет к ней", – подчеркнула собеседница.

По ее словам, коршуны могут строить гнезда и в степной зоне, в лесопосадках, где нет рек. "Там может быть небольшое количество этих птиц. В Украине черный коршун изредка может гнездиться в колониях цапель", – отметила орнитолог.

Скрипан добавил, что коршуны часто встречаются в бассейнах различных крупных рек.

Возвращаются ли черные коршуны каждый год в те же места гнездования после миграции?

"Чтобы это узнать, нужно либо кольцевать много пар, либо прикреплять к птицам передатчики, чтобы орнитологи знали, что в место гнездования возвращается одна и та же особь", – подчеркнула Кузьо.

По ее словам, в целом коршуны склонны возвращаться в те же места гнездования, если там ничего критически не изменилось – условно, если лес не вырубили и не построили ветряные мельницы. "Но нельзя утверждать, что в прежние места гнездования возвращается каждая особь, потому что может быть и какое-то исключение", – пояснила орнитолог.

Скрипан добавил, что всем хищным видам птиц свойственно возвращаться в те же места гнездования. Эксперт рассказал, что у них могут быть запасные гнезда. "То есть они могут прилетать на то же самое место, но гнездиться на другом дереве, условно, в 100–150 метрах от прежнего места гнездования", – уточнил орнитолог.

Чем обычно питается черная коршуна и какую роль она играет в экосистеме?

"Эти птицы чрезвычайно приспособлены к различным источникам пищи. Они питаются как падалью, так и охотятся на птиц, млекопитающих, рыбу, ящериц, земноводных и беспозвоночных. Коршуны, в частности, питаются мышевидными грызунами, поэтому помогают сельскому хозяйству", – отметила Кузьо.

По ее словам, то, что коршуны едят падаль, – интересный момент, потому что так поступают не все хищные птицы. Орнитолог добавила, что коршуны могут больше тяготеть к свалкам, чем к воде.

"Эти птицы могут красть цыплят у хозяев, которые выпускают их на свободный выгул, но и аисты также будут есть птенцов в свое удовольствие", – рассказала эксперт.

Скрипан указал на то, что эти птицы "питаются всем, чем угодно". "В частности, я видел, как эта птица ловила насекомых в воздухе", – сказал собеседник.

Меняется ли численность черной коршуны в Украине в последние годы и что на это влияет?

"Есть очень разные данные о численности черной коршуны в Украине – от 3 до 10 тысяч пар. На данный момент количество этих птиц на нашей территории стабильно, и даже в некоторых местах наблюдается тенденция к росту численности. Но в целом черная коршуна – это все же редкий вид", – сказала Кузьо.

Орнитолог добавила, что на численность вида влияет, в частности, уничтожение мест их гнездования. "Например, если вдоль рек будут вырубаться леса и лесополосы и все застраиваться, то этим птицам просто негде будет жить", – предупредила она.

"Еще одна угроза для всех хищных птиц в целом – это использование некоторых пестицидов. Из-за этих химических веществ у птиц может быть менее успешное гнездование, птенцы могут не вылупиться. Есть запрещенные пестициды, но в Украине это "криво" регулируется", – подчеркнула эксперт.

Кузьо добавила, что численность коршунов также может уменьшаться из-за отстрела. "Хотя сейчас во время войны охота официально запрещена, но среди охотников всегда была тенденция отстреливать хищных птиц. Это еще советская традиция – они таким образом якобы "уничтожают конкурентов", – сказала орнитолог.

По ее словам, еще хозяева, у которых есть куры и ружье, тоже могут стрелять в хищных птиц, потому что считают их угрозой.

Насколько это умные птицы? Могут ли они использовать какие-то хитрости или приспособления во время охоты?

"Хищным птицам несвойственны какие-то хитрости, и они обычно не используют какие-то инструменты. Хитрости свойственны вороновым птицам (в частности, воронам, грачам, сойкам, сорокам). У черных коршунов нет такого высокого уровня интеллекта, как у вороновых", – отметила Кузьо.

Орнитолог добавила, что хищники могут адаптироваться к специфическим условиям. "Например, коршун, который живет возле свалки, может хорошо научиться там искать себе пищу. А та птица, которая живет в полях, будет лучше охотиться именно там, и свалка ее не очень будет интересовать", – добавила собеседница.

Скрипан поделился, что коршуны носят в свои гнезда разный мусор. "Например, у гибридной пары видели пачку от сигарет, металлическую губку для мытья посуды", – рассказал эксперт.

По его словам, точно неизвестно, для чего коршуны носят мусор в гнездо, но это для них характерно.

Есть ли у черного коршуна естественные враги в Украине?

"Есть ястреб большой – это птица, которая охотится на птиц, и она вполне может съесть птенцов черной коршуны, если рядом нет взрослых особей. Угрозой для коршуна также могут быть крупные совы, например, филины. Филины могут съесть как птенцов коршун, так и взрослых особей", – рассказала Кузьо.

Эксперт отметила, что черные коршуны не видят ночью, а филин – видит, поэтому он может съесть дезориентированную особь, если голоден. "Филины могут есть и других сов. Филины просто едят все", – подчеркнула эксперт.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

справка Николай Скирпан Орнитолог Орнитолог, окончил Львовский национальный университет им. И. Франко (2014). Во время обучения в аспирантуре в Государственном музее естествознания НАН Украины занимался исследованием луней в западной Украине. Волонтер Западноукраинской кольцевальной станции, преподаватель проекта BirdID Ukraine. Основные научные интересы: Современное состояние и распространение хищных птиц в Украине. Биология и экология хищных птиц на территории Западной Украины. В настоящее время военнослужащий ВСУ.

