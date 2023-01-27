27 января - день рождения украинского писателя и баснописца Петра Гулака-Артемовского.

В этом году исполняется 233 года со дня рождения знаменитого баснописца, классика новой украинской писательства Петра Гулака-Артемовского. УНИАН предлагает вспомнить, каким был путь писателя - от мальчика из бедной семьи до ректора Харьковского университета, а также его творчество, что подарило украинской литературе басню-сказку и басню-поговорку.

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Петр Гулак-Артемовский - биография баснописца

Писатель, переводчик, баснописец Петр Гулак-Артемовский родился 27 января 1790 года на Черкасщине, в Городище, в семье священника. Был в семье восьмым ребенком, в 12 лет стал сиротой, рос бедно. Пошел учиться в бурсу Киево-Могилянской академии. По воспоминаниям самого Гулака-Артемовского, то было время, когда он ел объедки на базаре, одежду латал сосновыми булавками, а домой на каникулы шел или плыл на плотах по Днепру.

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После учебы, в 1813 году Гулак-Артемовский начал преподавать в частных пансионах Бердичева, учительствовал в домах польских помещиков на Волыни. В 1817 году переехал в Харьков и поступил в университет - вольнослушателем словесного факультета. Вскоре начал здесь преподавать: сначала польский язык, потом историю, географию, статистику. Это стало его призванием - прирожденный лектор, он подавал материал чрезвычайно увлекательно.

Гулака-Артемовского трижды выбирали деканом факультета, а в течение 1841-1849 годов он был ректором Харьковского университета. В то же время работал в Харьковском и Полтавском институтах благородных девиц. Дослужился до звания действительного статского советника (приравнивается к званию генерал-майора) и был награжден орденами Российской империи - это давало Гулаку-Артемовскому и его потомкам привилегии потомственного дворянина.

Петр Гулак-Артемовский - басни, стихи и прочая веселая грусть мудреца

Другим призванием Гулака-Артемовского было писательство. Он дружил с Григорием Квиткой-Основьяненко, польским поэтом Адамом Мицкевичем, Яхненками и Симиренками. Сам стал автором стихов, баек, романтических баллад - именно он заложил в украинскую литературу основы новой басни, дал первые образцы романтической баллады и подал пример искусного стихосложения.

Самое первое стихотворение Гулака-Артемовского на украинском языке появляется в 1817 году. Но известным поэт стал в 1818-м - тогда в журнале "Украинский вестник" опубликовали антикрепостническую сатирическую басню-сказку "Пан и собака". К тому времени она стала одним из самых острых произведений украинской литературы и одной из самых известных баек по сей день, цитируют ее до сих пор:

"Той дурень, хто дурним іде панам служити,

А більший дурень, хто їм дума догодити!"

В 1820-е Гулак-Артемовский публикует басни "Солопий та Хивря", "Тюхтій та Чванько" (1819), "Дурак и Умный", "Интересный и Молчун" (1820), "Отец и сын", "Рыбка", "Две птички в клетке" (1827) - в них поднимает жизненные проблемы, темы социального характера. Тогда же создает первую украинскую романтическую балладу "Рыбалка". Активно печатается в "Украинском вестнике" и становится одним из основателей "Украинского журнала". Его творчество ныне называют "веселой грустью мудреца".

От литературной деятельности Петр Гулак-Артемовский отошел в начале 1830-х - большинство внимания начал уделять семье.

Петр Гулак-Артемовский - интересные факты

Чаще всего с фамилией Гулак-Артемовский связывают автора первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" - Семена Гулака-Артемовского, но тот был племянником баснописца.

Происхождение своей фамилии писатель объяснял так: от "Ивана Гулака, который жил в селе Артемовске. За разгульной жизни местное население прозвало этого Гулака "Гулякою", и, чтобы не путать с другими представителями рода, стали звать Гулякою Артемовским".

Страшным ударом для Гулака-Артемовского стала внезапная смерть любимой девушки. Ее богатые родители были решительно против их союза с Петром, девушка увяла на глазах и умерла от чахотки. Позже в эпиграфе к басне "Тюхтій та Чванько" Гулак-Артемовский напишет:

Мои дни - это ткань из странных контрастов: я живу плача, я плачу смеясь. Любовь - эти сладкие чары для многих сердец - для моего сердца была источником боли и слез. Чтобы облегчить свою участь и свои жгучие сожаления, вздыхая, я пишу забавные стихи. Какая же смешная наша судьба! Желая плакать, я смешу других.

В Харьковском университете Гулак-Артемовский проработал более сорока лет. Первые 13 лет на работе преподавателем он работал, не получая зарплаты.

Тарас Шевченко осуждал Гулака-Артемовского - мол, тот "у паны постригся". В то же время его перепев оды Горация Шевченко назвал "гениальной пародией".

Гулак-Артемовский был женат дважды. Сначала на француженке Луизе, которая вскоре умерла, оставив двух сыновей. Во второй раз поэт женился на бедной девушке Елизавете - у них было одиннадцать детей.

Умер Гулак-Артемовский 13 октября 1865-го в Харькове - во время утреннего богослужения в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник он особенно любил.

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